Friedensausstellung in Weissach Leben wir in einer friedlichen Welt?

„Das Ergebnis hat sich verändert“, berichtet Kropp, die den Workshop in der Vergangenheit schon mit vielen Klassen durchgeführt hat. Dieser, im Weissacher Rathaus, ist der erste, seit sich die Situation in der Ukraine zugespitzt hat. „Es war schon immer so, dass sich die Schüler eher in Richtung Minus gestellt haben“, berichtet sie. „Aber es gab immer einige, die eher in Richtung Plus standen.“