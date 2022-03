Fridays for Future Weil der Stadt Aktivismus zwischen Krieg und Klimakrise

Lesen Sie aus unserem Angebot: Finanzen in Weil der Stadt – Die Zitrone ist ausgepresst

Trotz Krieg und Corona bleibt die Forderung der Bewegung das Einhalten des 1,5-Grad-Ziels, zu dem sich auch Deutschland bei der Pariser Klimakonferenz 2015 verpflichtet hat. „Wir werden weiter Aktionen organisieren und auch lokaler Ebene tun, was wir können“, so Klingler.

Forderungspaket weiterhin auf der Agenda

Auch das Forderungspaket, dass die Aktivisten im vergangenen Jahr an Weil der Stadts Bürgermeister Christian Walter übergeben hatten, steht weiterhin auf der Agenda. Inzwischen habe man die Punkte mit den Fraktionen besprochen, so Klingler, nur die Freien Wähler hätten sich noch nicht zurückgemeldet, bei der AfD habe man nicht angefragt. In Zukunft will Fridays for Future die Punkte des Forderungspaketes in den Gemeinderat tragen.

In naher Zukunft wird es aber wahrscheinlich erst einmal etwas ruhiger um Fridays for Future in Weil der Stadt: Das Abitur steht an. Wenn sich ein akutes Thema ergeben sollte, will die Ortsgruppe aber trotzdem zur Stelle sein.

Aktuell in der Debatte ist Fridays for Future, nachdem die Ortsgruppe aus Hannover eine Musikerin mit Dreadlocks von einer Protestaktion ausgeladen hatte. Thema in Weil der Stadt sei das aber nicht gewesen, erklärt Klingler. Weil man hier nicht genau wisse, was passiert ist, wollen sich die Weiler Aktivisten erst einmal nicht dazu äußern.