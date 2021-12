Fridays for Future in Weil der Stadt Klima-Aktivisten kämpfen weiter

Weil der Stadt - Viel Publikum gibt es nicht – nur eine Handvoll Menschen versammelt sich am späten Freitagnachmittag zur Kundgebung des Weiler Ablegers von Fridays for Future. „Das Wetter“, weiß die Sprecherin Luise Klingler und blickt hinauf in Richtung der grauen Wolken, aus denen es beständig nieselt. Im Winter sei das mit den Protesten eh immer so eine Sache. „Und bei Kundgebungen ist sowieso oft weniger los als bei Demonstrationen.“ Vor einigen Monaten war da schon mehr los. Bei der großen Demonstration im September versammelte Fridays for Future rund 200 Menschen in Weil der Stadt.