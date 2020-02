Initiiert hat das eine Gruppe von elf Schülern, die regelmäßig solche Proteste in der Keplerstadt organisieren. „Das wichtigste ist, den politischen Druck ­aufzubauen“, erklärt Viola Cocco und fügt hinzu: „Und eine Einzelperson reicht ­dafür einfach nicht mehr.“ Aus diesem Grund hat die 18-jährige Schülerin in einer Diskussionsgruppe ihrer Schule die Frage in den Raum gestellt: „Warum gibt es so etwas wie Fridays for Future nicht auch in Weil der Stadt?“ Nach und nach ist so ein Organisationsteam entstanden, das mittlerweile rund elf Schüler im Alter von zwölf bis 18 Jahren zählt.