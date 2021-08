Freizeitsport in Renningen Beachvolleyball und Slackline für alle

Die Slackline-Anlage wurde bereits im Juni aufgebaut. Das Slacklining ist in den vergangenen Jahren auch in Deutschland immer populärer geworden, das gilt ebenso für die Renninger, berichtet Alicia Paulus, die Sprecherin der Stadt Renningen. Dabei werden stabile Bänder zwischen die Bäume gespannt, auf denen dann balanciert werden kann. „Beim Slacklining wird nicht nur das Gleichgewicht, sondern auch die Konzentration, die Koordination und die Muskeln trainiert.“ Das Problem ist nur: Slacklines ohne Baumschutz hinterlassen Spuren an Rinde und Borke, die durch die Zugkraft der Slacklines beschädigt werden können.