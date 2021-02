Mönsheim - Im vergangenen Hitze-Sommer hat es nicht mehr rechtzeitig geklappt, das kleine, auch bei den Nachbarn beliebte Freibad in Mönsheim coronakonform zu öffnen. Das soll in diesem Jahr auf jeden Fall anders sein. Der Bürgermeister Thomas Fritsch legte dem Gemeinderat jetzt einen ersten Entwurf für ein Konzept vor, wie der Einlass, ob mit oder ohne Pandemie, geregelt werden kann. Denn in einem Punkt war man sich im Gremium rasch einig: Eine Obergrenze für die Zahl der Besucher soll her.