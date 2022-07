Freie Gemeinde in Ditzingen In der Halle ist kaum Platz für Gottesdienste

Parallelen zur türkisch-islamischen Gemeinde

Die Freie Gemeinde wandte sich deshalb an die bürgerliche Gemeinde. Während Treffpunkt Leben nach wie vor auf der Suche nach neuen Räumen ist, hatte der Gemeinderat intensiv über eine neue Bleibe für die türkisch-islamische Gemeinde diskutiert. Siebeneich ist das durchaus aufgefallen. „Die Stadt war emotional unter Druck“, sagt er. Aber man sollte nicht vergessen, dass auch andere Religionsgemeinschaften auf der Suche seien. Tatsächlich hatte die Verwaltungsspitze in der Diskussion um neue Moscheeräume immer wieder betont, dass nicht allein die türkisch-islamische Gemeinde Raumnot habe. In der Diskussion um den Standort für die Moschee eröffnete sich zuletzt eine neue Möglichkeit, die der Ansiedlung im Gewerbegebiet.

Lange Zeit Gast in Korntal-Münchingen

Treffpunkt Leben war für Gottesdienste immer in der Korntaler Stadthalle zu Gast. Derzeit werden aber dort Veranstaltungen nachgeholt, die coronabedingt in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen waren, die Halle ist belegt. Doch die Situation ist in Ditzingen dieselbe. Die angemieteten Büros seien laut Siebeneich zu klein sind für Gottesdienste.

Der Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales stimmte für den Vorschlag der Verwaltung, eine Halle zu jenen Terminen zur Verfügung zu stellen, in der sie nicht von anderen Vereinen genutzt werden. Die Verwaltung hatte argumentiert, dass somit Belegungslückengeschlossen würden. Grundsätzlich sollte es aber dabei bleiben, Religionsgemeinschaften nicht dadurch zu fördern, dass ihnen städtische Räume überlassen würden. Dies sähen nämlich die Vereinsförderrichtlinien nicht vor. Nutzbar sind ausschließlich Mehrzweckhallen, keine Sporthallen. Sporthallen sind laut der Verwaltung nur als solche genehmigt und bedürften bei anderweitiger Nutzung einer Ausnahmegenehmigung.