Freibadsaison in Corona-Zeiten Das Leobad öffnet höchstwahrscheinlich am 1. Juli

Leonberg/Renningen - Es deutet vieles darauf hin, dass das Leobad am 1. Juli öffnet. „Die Vorbereitungen sind in vollem Gange“, sagt der Baubürgermeister Klaus Brenner, der in den vergangenen Monaten ein genaues Auge darauf geworfen hatte, dass die anderthalb Jahre dauernde Sanierung des Bades für rund 15 Millionen Euro pünktlich abgeschlossen wird.