Freibad Renningen Der Neubau ist fast fertig

Immerhin: Sobald sich die Tore des Freibads wieder öffnen, dürfen sich die Besucher über an komplett neues Sanitärgebäude freuen. Das alte war sanierungsbedürftig: feuchte Wände, lose Fliesen, veraltete Anlagen. Zudem entsprach es in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen an ein solches Gebäude. So gab es zuwenig Duschen und es keine barrierefreien Toiletten. Da das Gebäude für diese Änderungen zu wenig Platz geboten hätte, beschloss die Stadt einen kompletten Neubau. Dieser bietet zusätzlich Platz für ein Büro und einen Abstellraum.