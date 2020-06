Freibad in Renningen Ein Trostpflaster für den verpassten Urlaub

Renningen - Wir wussten lange nicht, wohin es gehen wird. Aber es war uns wichtig, das Freibad noch öffnen zu können“, sagt der Renninger Bürgermeister Wolfgang Faißt (Freie Wähler). „Gerade für die Menschen und Familien, die wegen Corona dieses Jahr keinen Urlaub machen konnten.“ Von Montag, 29. Juni, an empfängt das Renninger Freibad wieder Gäste. An das Prozedere rings um den Kartenverkauf und die Regelung des Badebetriebs werden sich die meisten aber wohl erst gewöhnen müssen. So ist zum Beispiel die Zahl der Menschen pro Schwimmbecken begrenzt, Karten gibt es nur im Vorverkauf.