Für alle Frauen offen

Jede Frau, die Gewalt erlebt – egal durch wen und in welcher Form – kann sich an das Frauenhaus Ludwigsburg wenden. Es bietet nach eigenen Angaben jeder von Gewalt betroffenen Frau und ihren Kindern Schutz und Unterstützung an – unabhängig von kultureller oder ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit, sozialem Status, Alter oder Lebensweise.

Gewalt gebe es quer durch alle sozialen Schichten, bestätigt Shoaleh. Der Schein trüge, wenn der Anteil von Frauen mit Migrationshintergrund im Frauenhaus groß sei. Die Ehefrau eines Richters oder Politikers könne sich eben eher ein Hotelzimmer leisten, um Abstand zu gewinnen.