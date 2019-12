Frau an der Spitze Inge Horn wird erste Rotarier-Präsidentin

Offene Diskussionskultur

Inge Horn lädt die Mitglieder zu einer offenen Aussprache ein, auch bei kritischen Punkten, und bietet eine offene Diskussionskultur an. Auch sonst will der Club unter dem aktuellen Präsidenten Wolfgang Blättchen offen über neue Wege diskutieren. So brachte der Clubmeister Frank Dahl, der übrigens von 2021 an Clubpräsident werden soll, Ideen aus der Distriktkonferenz mit ein: Soll auch den Partnern der Rotary-Mitglieder die Chance eröffnet werden, vollwertige Rotarier zu werden wie in ­einigen Stuttgarter Clubs? Oder soll es nur eine zeremonielle Aufnahme geben wie in anderen Clubs? Die Meinungen ­dazu sind geteilt. Einig sind sich hingegen alle, dass mehr junge Mitglieder und mehr Frauen gewonnen werden sollen.