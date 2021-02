Franz Pitzal aus Renningen Der rührige Pfarrer ist 85 geworden

Hilfsprojekte in mehr als 100 Ländern der Erde

Die Gemeinschaft ist es, die Franz Pitzal immer wieder betont. Sein Geburtstagswunsch? „Wir brauchen mehr Gemeinschaft, gerade jetzt, aber nicht nur in Coronazeiten.“ Aktuell müsse man sich überlegen, wie man Menschen aus ihrer Isolation herausholen kann. Und man müsse auch über neue Formen des gemeinschaftlichen Lebens nachdenken, nicht nur im näheren Umfeld, sondern auch weltweit. Denn der Pfarrer, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Priesterjubiläum begehen kann, ist nicht nur in den beiden von ihm betreuten Kirchengemeinden Renningen und Malmsheim aktiv, sondern in mehr als 100 Ländern der Erde mit Hilfsprojekten unterwegs.