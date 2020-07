„Frankreich to go“ in Magstadt Ein Traum von einem Café

Ihr Hobby von Kindheit an

„Ich backe und koche sehr gerne seit ich klein bin“, lautet die einfache Erklärung der 49-Jährigen für die Entscheidung. Ihr Handwerk eignete sie sich in ihrer Heimat an: In die Lehre ging sie bei Konditormeister Olivier Fernandes, beim berühmtesten, elsässischen Pâtissier Christophe Felder besuchte sie Backkurse und studierte seine Bücher. „Die Ausbildung parallel zum Job war schon schwer“; erzählt sie. Bei der Prüfung seien die jungen Schüler allesamt eine Stunde früher fertig gewesen, weil ihr die Übung fehlte. Als Angestellte sammelte sie dann drei Jahre Erfahrung in zwei Betrieben in der Region. Die neue Tätigkeit hat sich im Vergleich zur alten ein bisschen wie eine Befreiung angefühlt: „Am Ende des Tages ist in der Bäckerei alles erledigt, es bleibt keine Aufgabe liegen wie im Büro“, erklärt sie den Unterschied.