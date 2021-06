Frank Feller aus Leonberg Auf dem Sprung zum Fußball-Profi

Leonberg - Auch alle Einschränkungen, die mit der Coronapandemie verbunden sind und waren, haben Frank Feller nicht die Freude nehmen können, die er verspürt hat. Der Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit dem Schlussmann der U 17-Mannschaft langfristig verlängert. Der gebürtige Leonberger wird daher in den kommenden beiden Jahren das Tor der U 19 hüten und anschließend in den Profikader übernommen werden. „Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis für mich, den ich so und vor allem nicht zu einem so frühen Zeitpunkt erwartet hätte“, erzählt der 17-Jährige mit Rührung in der Stimme. Das bestätigt der Pressesprecher des 1. FC Heidenheim, Markus Gamm: „Es ist ein Vertrauensvorschuss, aber auch eine Bestätigung für seine gute Entwicklung in den vergangenen beiden Jahren.“