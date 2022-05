Fragen an den Tierarzt Was ist eine Qualzucht?

Durch die Vorstellung des Menschen, wie eine Rasse auszusehen hat. Da geht es zum Beispiel um das Kindchenschema mit den immer kürzer werdenden Nasen. Oder Chihuahuas, die sollen klein sein, aber große Köpfe haben. Durch entsprechende Züchtung haben die Tiere zum Teil klaffende Löcher in der Schädeldecke oder leiden an Wasserköpfen, was eine schwere Behinderung oder sogar den Tod bedeuten kann.