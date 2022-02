Renningen - Am frühen Donnerstagnachmittag hat es auf dem Gelände einer Firma in der Industriestraße in Renningen gebrannt. Um 12.45 Uhr fing dort eine Fräsmaschine Feuer, nachdem sich mutmaßlich Späne durch Funkenflug entzündet hatten. Es kann laut Polizei noch nicht ausgeschlossen werden, dass möglicherweise ein Bedienfehler für den Brand gesorgt hat.