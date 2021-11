Fotowettbewerb in der Region Kommunenrad in Szene gesetzt

Leonberg - In Leonberg steht ein gelbes, in Rutesheim ein grünes – in den Kommunen, die Regioräder zur Verfügung stellen, gibt es jeweils ein buntes, individuell gestaltetes „Kommunenrad“ – rund 50 in der gesamten Region. Nun veranstaltet Regiorad Stuttgart einen Fotowettbewerb, der die individuell gestalteten Kommunenrädern zum Thema hat. Zu gewinnen gibt es Freiminuten-Gutscheine und Fahrradzubehör. Dazu muss eines der bunten Regioräder entdeckt, ausgeliehen und anschließend ein Foto beim Radfahren eingesendet werden.