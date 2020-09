Fotoausstellung von Stefan Kranz Fasziniert vom ersten Schnappschuss an

2011 kauft sich der gebürtige Stuttgarter, der bei einer Bank in Ludwigsburg als Risiko-Controller angestellt ist, ein Teleskop, baut es auf dem Renninger Flugplatz auf und beobachtet mit seiner zukünftigen Frau den Mond. Er fotografiert mit dem Handy durchs Okular und ist erstaunt, was er zu sehen bekommt – Mondkrater erscheinen auf dem Bild. Just in diesem Moment ist die Faszination zur Astrofotografie geboren.

Das Weltall fasziniert ihn besonders

Mit einer Spezialkamera, die an dem Teleskop angestöpselt ist, experimentiert er mehr als fünf Jahre herum. Die Resultate lassen jedoch zu wünschen übrig. Er ist todunglücklich, obwohl er sich akribisch an die Ratgeber hält. Eines Tages macht er einen bedeutenden Fehler. Er stellt die Software falsch ein, verflucht sich und bearbeitet die Bilder trotzdem. Als er das Ergebnis sieht, ist er verblüfft. „Es war reiner Zufall, auch wenn diese Entdeckung nicht mit Penicillin gleichgestellt werden kann“, gibt er lachend zu.

Beim Erzählen über das Weltall gerät er richtig ins Schwärmen. „Stellen Sie sich vor“, fängt er an. „Das Licht hat 24 Millionen Jahre benötigt, um zu einem zu kommen.“ Dabei wird ihm immer wieder bewusst, wie klein der Mensch ist und in welchen Dimensionen unsere Welt existiert. „Wir sehen eigentlich gar nichts davon. Nur durch die Technik wird es sichtbar.“ Er genießt die nächtliche Ruhe und den Sternenhimmel über sich.

Mit neuen Foto-Erlebnissen auf dem Erdball war es aufgrund der Corona-Krise in diesem Jahr nicht gut bestellt. Die Urlaubspläne für Spanien jedenfalls fielen ins Wasser. Große Reiseziele hat Stefan Kranz aber noch: Auf der Agenda steht Chile – dort sind es die Teleskope der Europäischen Südsternwarte in der Atacama Wüste. Oder warum nicht mal ein Besuch in der Antarktis? Mit dem Schiff dorthin zu fahren, ist ein ganz großer Traum des Fotografen.

Die Fotografien von Stefan Kranz sind noch bis zum 13. November in der Stadtbibliothek Heimsheim (Schlosshof) zu sehen. Die Bilder können erworben werden.