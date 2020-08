Forstplan Wimsheim Die Eiche ist der Favorit der Förster

Der Wald sei auch in einem guten Pflegezustand. In den vergangenen Jahren sei mit 3600 Ästungen an Bäumen deutlich mehr als geplant vorgenommen worden, was vor allem am großen Jungbestand liegt. Dies soll so fortgeführt werden, um die Entwicklung von Stieleichen-Mischwäldern weiter voranzubringen. Der schrittweise Umbau labiler Fichten- und Kiefernbestände zu standortgerechten, stabileren und naturnäheren Laubmischwäldern sowie die Förderung der Eiche trage zur Verbesserung der ökologischen Gesamtsituation bei.

Der Wald dient vielen zur Naherholung

Der Wald dient den Menschen überwiegend zur Erholung und dem Naturgenuss. Doch für die Eigentümer hat er auch eine wirtschaftliche Komponente. Weil die Bewirtschaftung Geld kostet, sollte er durch den Holzverkauf etwas abwerfen.

Von 2011 bis 2018 hat der Gemeindewald durchschnittlich im Jahr rund 18 000 Euro in die Gemeindekasse gespült. Das sei ein gutes Ergebnis, auch im Vergleich zu anderen Gemeinden, sagte der Fachmann aus Freiburg. Der Hiebsatz, also die Menge, die an Holz eingeschlagen werden kann, ist allerdings von 7000 Erntefestmetern im Jahr 2011 auf nun 5600 für die nächsten zehn Jahre reduziert worden.

„Warum setzen wir so stark auf die Eiche“, fragte der Gemeinderat Günter Stallecker (FWV) die Forstleute. „Wir werden da so schnell keinen Ertrag rausholen“, sagte er und fügte hinzu: „Warum wissen Sie, dass das die richtige Baumart ist?“ Warum setze man nicht etwa mehr auf die Douglasie? „Wir setzen vor allem stark auf Mischbestände“, antwortete Christian Suchomel. Die Eiche sei mit 22 Prozent an der Gesamtfläche ein bedeutender Baum.

Die Vorgänger von Revierförster Müller haben viele Eichen gepflanzt und Rolf Müller habe „sie wunderbar gepflegt“. Der so gelobte Förster fügte noch hinzu, dass die Fichte viele Kontroll-, Schutz- und Käferbekämpfungs-Kosten verursache, die „gern unter den Tisch fallen“. Und mit der Douglasie habe man noch nicht so lange Erfahrung.