Forstbericht Der Zustand des Heimsheimer Walds ist bedenklich

Heimsheim - Von einem „einschneidenden Jahr für den Stadtwald von Heimsheim“ hat der Revierleiter Rolf Müller, der die rund 400 Hektar große Fläche betreut, am Montagabend im Heimsheimer Gemeinderat berichtet. „In einer Woche im letzten August haben wir innerhalb von drei, vier Tagen die massivsten Schäden erlitten, die ich so bisher in meiner forstlichen Karriere gesehen habe“, sagte der Förster. Innerhalb kürzester Zeit seien große Flächen mit Buchen braun geworden.