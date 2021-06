Gegen diese Testpflicht gibt es seit Beginn der Regelung, die Ende April in Kraft trat, Proteste in Form von Plakaten, E-Mails oder einem offenen Brief an den Landrat Roland Bernhard sowie an die Bürgermeister der Kommunen. Darin heißt es untern anderem, dass mit der Testpflicht „unser menschenwürdiger Umgang miteinander verloren gehe“. Den Kindern würde vermittelt, dass sie durch die Testungen „immer eine Gefahr darstellen“. Proteste gab es jetzt am Wochenende erneut – unter anderem auch in Rutesheim und in Weissach.