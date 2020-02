Football in Leonberg Die Superbowl-Show im Kinosaal

Leonberg - Das Runde muss ins Eckige, trifft es nicht wirklich. Sicherlich kann mit dem elliptisch geformten Spielball ein Tor erzielt werden, nämlich beim Kick-off. Doch American Football ist viel eher ein „Rasenschach“ mit Vollkontakt, als europäisches Bolzen. Und dennoch erfreut sich der US-Import hierzulande immer größerer Beliebtheit. In Leonberg auch am Zulauf der Leonberg Alligators zu sehen, die nach ihrer Gründung als Abteilung (damals noch bei der TSG Leonberg) und zwei Aufstiegen in Folge nun in der Landesliga spielen.