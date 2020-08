Fools Garden bei Leonpalooza Die Musiker sind überglücklich und das Publikum auch

Zu Leonberg haben die Akteure nicht nur eine regionale Verbundenheit. In der Stadthalle hatten sie schon 1993 ein tolles Konzert gegeben. Das Publikum war damals schon super, erinnert sich Freudenthaler. „Doch heute seid ihr noch besser.“

Die Frauen und Männer auf den Palettensofas, die altersmäßig in weiten Teilen gut zu den gereiften Herren auf der Bühne passen, danken es ihnen nicht nur mit großem Applaus, sondern auch mit Gejohle und rhythmischem Klatschen. Wobei niemand seine Couch-Zone verlässt. Nur am Rande, wo ausreichend Platz ist, wird in gediegenem Abstand getanzt.

Große Kracher am Start

Natürlich bringen Freudenthaler, Holz und Hinkel die großen Kracher von Wild Wild Day bis Lemontree. Und natürlich geht das Publikum bei den Hits besonders mit. Aber auch bei den neuen Stücken ist gute Stimmung auf dem Bürgerplatz. Zu der trägt zudem der Dialog zwischen Künstlern und Auditorium bei. Peter Freudenthaler spielt mit dem Alter: „Viele wollen alt, aber nicht älter werden“, meint er hintersinnig und nimmt die eigene Band auf die Schippe: „Volker hat sich beim Solo am Finger verletzt. Das kommt davon, wenn man nicht so oft spielt.“

Das Konzert dauert zwei Stunden. Bei den Zugaben sind Fools Garden kaum zu bremsen und setzen immer wieder noch einen drauf. Das hat fast schon was mit Entzugserscheinungen zu tun. Immerhin hätte die Band im April eine kleiner Tournee in der Karibik gehabt und wäre dieser Tage mit den Kollegen von Fury in the Slaughterhouse auf eine Kreuzfahrt gegangen. Den Fans ist die Spielfreude nur recht. Sie feiern begeistert ihre Helden.

Freudenthaler, Hinkel und Holz genießen ihr Heimspiel nicht nur auf der Bühne, sondern hernach auf der Terrasse des Stadthallen-Restaurants. Beim Wein fallen dem Sänger noch viele Leonberger Begegnungen ein. Zum Beispiel im legendären „Bräu“. „Gibt’s das noch?“, fragt er seinen Leonberger Gesprächspartner und ist richtig enttäuscht, als dieser verneint.