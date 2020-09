Förderunterricht Eine Lernbrücke führt ins neue Schuljahr

In der Umsetzung funktioniert das Ganze so: Die Schüler haben täglich vier Schulstunden Unterricht. Vertreter der Klassen 1 bis 4 sitzen im selben Klassenzimmer. „Die Kinder der ersten Klasse bekommen ihren Stoff erklärt und erhalten dann eine Aufgabe, die sie selbstständig erledigen können. Danach kommt die nächste Gruppe dran. Die bekommt zum Beispiel ein Diktat, und so geht es weiter.“ Auch wenn es nur um wenige Schüler geht, so lange stillzuhalten, während andere den Unterricht bekommen, fällt nicht leicht. Ein Vorteil sei, dass eine Praktikantin die Arbeit der beiden Lehrerinnen unterstütze, also immer zwei Erwachsene anwesend sind. „Bei den meisten Schülern klappt es recht gut“, sagt Verena Weidmann-Reisser.

„Das ist eine gute Sache“

Manchmal ist sogar gemeinsamer Unterricht möglich. „Wir dürfen inzwischen ja wieder singen. Die Kinder sollten deshalb herausfinden, ob wir im Musiksaal genügend Platz dafür haben.“ Denn die Jungen und Mädchen müssen dafür einen ausreichend großen Abstand zueinander einhalten. „Sie haben herausgefunden, dass 26 Schüler darin Platz haben, so groß wird unsere größte Klasse sein. Wir können also Musik unterrichten.“ Da soll noch einer sagen, Schulmathe ließe sich im Alltag nicht anwenden.

Auch in der Renninger Realschule bekommen gerade 33 Jugendliche Unterricht, erzählt der Schulleiter Moeurn Ty. „Die Lernbrücke ist eigentlich nur für Deutsch und Mathe vorgesehen.“ Nach Rückmeldungen von Lehrern habe man das Angebot jedoch noch um Englischunterricht erweitert. In der Realschule sind die Gruppen deutlich kleiner als in der Grundschule. „Im Durchschnitt haben wir fünf bis acht Personen in einer Klasse.“

Insgesamt empfindet Moeurn­ Ty das Konzept der Lernbrücke als überaus wichtig. „Das ist eine gute Sache“, sagt er. Gerade von Lehrern der unteren Klassen habe er die Rückmeldung erhalten, dass die Schüler es toll fanden, direkte Rückfragen stellen zu können und man sich ausreichend Zeit für sie nehmen konnte. Einen früheren Zeitpunkt für die Lernbrücke, direkt im Anschluss an das vergangene Schuljahr, hätte er aber für sinnvoller erachtet. Auch aus dem Grund, da viele Familien gegen Ende der Ferien im Urlaub oder schwer zu erreichen waren. „Wir haben 60 Schüler angeschrieben, 33 haben sich angemeldet.“