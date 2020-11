Das Geld sichert fünf Konzerte im Jahr 2021

„Mit der Fördersumme können im Zeitraum bis Juni 2021 fünf Konzerte mit international renommierten Künstlern und Nachwuchssolisten durchgeführt werden“, kündigt Maria Latt an. In Absprache mit den Musikern werden die Konzerte mehrfach am gleichen oder an aufeinanderfolgenden Tagen abgehalten – so kann weiterhin eine große Zuschauerzahl die Konzerte genießen, ohne dass es Probleme mit Abstandsregeln und dergleichen gibt. Unter anderem tritt am 12. Juni 2021 das Fauré-Quartett auf. Zudem sollen mehrere Konzerte, die für Ende November 2020 geplant waren, nachgeholt werden, sobald es die Situation erlaubt.