Förderung für den TCL Leonberg „Ein unglücklicher Zeitpunkt für ein Exempel“

Die Sanierung der Sportstätten des TCL sei offenkundig notwendig, nun sei weiterer nicht vorhersehbarer Handlungsbedarf entstanden. Natürlich müsse eine nicht mehr funktionstüchtige Schließanlage ausgetauscht werden. „Man kann die Ausprägungen des Spitzentennis und dessen möglichen Finanzbedarf kritisch sehen – nur bisher haben wir uns bei Zuschussanträgen nicht in die Vereinspolitik eingemischt“, sagt Pfitzenmaier. „Ich darf an die Schützengilde erinnern“, so der Fraktionsvorsitzende weiter. Hier hat die Stadt Leonberg seinerzeit die Hälfte der rund 600 000 Euro für den Neubau der Schützengilde im Glemstal übernommen.