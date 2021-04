Fördergeld für Leonberg Anerkennung für stromsparende Beleuchtung

In Leonberg wurde zwischen September 2019 und Oktober 2020 die Straßenbeleuchtung durch LED-Leuchtmittel modernisiert. So werden über die nächsten 20 Jahre 474 Tonnen Kohlendioxid eingespart und 91 Prozent weniger Strom verbraucht. „Klimaschutz kann nur mit Innovationen gelingen“, sagt der Bundestagsabgeordnete Marc Biadacz. Dass gleich zwei Projekte im Landkreis Böblingen gefördert werden, sei ein gutes Signal für die nächsten Schritte in Sachen Klimaschutz in der Region, meint er.