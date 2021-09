Flutkatastrophe Jetzt packen alle beim Wiederaufbau an

Das Wasser hat auch vieles unterspült, deshalb sind die THWler unter anderem damit beschäftigt, Anbauten und Mauern abzustützen und an den Fassaden die Klinker und Isolierungen abzutragen. Außerdem muss das Flutwasser aus vielen Kellern abgepumpt werden.

Aufwendige Logistik am Nürburgring

Aber auch andere Fähigkeiten der Leonberger Helfer sind gefragt. So waren mehrere aus dem Ortsverband im Bereitstellungsraum der Hilfsorganisationen am Nürburgring tätig – als Koch, im Einsatznachsorge­team und bei der Führungsunterstützung. Nach einer einwöchigen Pause wird ab Sonntag ein weiterer Helfer wieder für zwei Wochen in der Versorgungsstelle am Nürburgring im Einsatz sein.

Hier gelte es, eine aufwendige Logistik aufrechtzuerhalten. Leonberger Einsatzkräfte sind hier nicht nur als Stapelfahrer tätig. Sie haben auch Versorgungsgüter und Sandsäcke in den Bereitstellungsraum verfrachtet.

Belastende Situationen aufarbeiten

Ein weiterer Helfer wird als Mitglied des Einsatznachsorgeteams (ENT) vom 11. bis 20. September wieder vor Ort sein. Das ENT setzt sich aus speziell geschultem Personal und psychosozialen Fachkräften zusammen und steht für die Helfer vor Ort zur Verfügung. Es bietet Hilfe an, um psychisch belastende Situationen nach einem Einsatz zu bewältigen. Diese Erlebnisse werden in Einzel- oder Gruppengesprächen aufgearbeitet.

Nach einem Einsatz in Kordel (bei Trier) ist das THW Leonberg seit Ende Juli im Ahrtal im Einsatz, vorwiegend in der Gemeinde Schuld. Hier wurden Straßen und Zufahrten geräumt sowie behelfsmäßige Wege gebaut. Instandsetzungen folgten.

„In der Summe waren und sind mehr als 30 Helferinnen und Helfer aus dem Ortsverband im Einsatz. Mehrere waren zum zweiten Mal vor Ort in Rheinland Pfalz tätig. Somit haben wir 36 Helfer-Funktionen besetzt, um den Betroffenen in Kordel, in Schuld und im Ahrtal beizustehen“, erläutert Schultheiß.