Flutkatastrophe in Deutschland Weiler starten Hilfsaktion für Flutopfer

Es soll eine zweite Spendenrunde geben

In den Tagen zwischen Spendenaufruf und geplanter Lieferfahrt stellten sich aber doch Bedenken bei den Helfern ein: Wo langfahren, ohne Straßen zu blockieren? Würde man anderen Helfern im Weg stehen? „Unsere Prämisse war: Schnell hoch, abliefern, und wieder weg“, betont Himmelseher.

Am vergangenen Wochenende ging es dann los: Mit einem Sprinter, einem Lkw, drei Gespannen und einem Auto. Insgesamt elf Helfer aus Weil der Stadt machten sich auf den Weg. Vor Ort halfen Freiwillige, die gespendeten Güter gleich an die kleinen Annahmestellen vor Ort weiter zu verteilen. Wasser und Getränke nahmen Feuerwehr und Bauhof an. „Wir haben alles richtig gemacht“, resümieren die Weiler Helfer nun. Auch, weil man den Eindruck hatte, das besonders in kleinen Ortschaften noch Bedarf an Spenden besteht.

Weil die Aktion so gut geklappt hat, soll sie bald in die zweite Runde gehen. „Wir planen schon“, berichtet Lars Himmelseher. Die zweite Spendenaktion soll dann auch auf speziellere Güter abzielen – etwa auf Trinkwasser oder Werkzeug.