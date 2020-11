Flurputzete in Mönsheim Den Müll Stück für Stück aus dem Straßengraben gepickt

Mönsheim - Autofenster auf und mal eben raus mit dem leeren Coffee-to-go-Becher, der leeren Zigarettenschachtel oder der Kunststoffverpackung aus dem Schnellimbiss. All dieser achtlos weggeworfene Wohlstandsmüll landet im Straßengraben und würde dort ziemlich lange liegen bleiben, wenn es nicht immer wieder in den Gemeinden engagierte Bürgerinnen und Bürger gäbe, die ihn in mühsamer Kleinarbeit Stück für Stück einsammeln. Am Samstag war es in Mönsheim wieder soweit: Eine Fleckenputzete war angesagt, in diesem Jahr aber unter besonderen Corona-Bedingungen.