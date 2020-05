Flugfeldklinik Böblingen/Sindelfingen Das Hochhaus für die Klinik kommt in Form

Akademie für Pflege und Ausbildung bekommt mehr Platz

„Ein spannendes Potpourri“ soll in das Hochhaus einziehen, erklärte Jörg Noetzel, der medizinische Geschäftsführer des Klinikverbunds Südwest. Mehr als ein Drittel der 8500 Quadratmeter erhält die Verwaltung für Abteilungen wie Personal oder Medizincontrolling. Der Akademie für Pflege und Ausbildung sowie ein neues Trainings- und Simulationszentrum werden rund 2000 Quadratmeter Platz bekommen. Weiterbildungsangebote seien wichtig für den Wettbewerb um Fachkräfte, zudem kämen sie der Qualität der medizinischen Behandlung zugute, sagte Jörg Noetzel. Die Krankenhausschule für junge Patienten zieht in den Hochpunkt ein, sie kann dort mit 64 Plätzen fast drei Mal so viele wie bisher anbieten. In den oberen Stockwerken soll ein Boarding-House für neu angeworbene Mitarbeiter entstehen, die noch auf Wohnungssuche sind, sowie für Angehörige von Patienten. Im Erdgeschoss gibt es Anlaufstellen für die Miniapartments, die Verwaltung sowie Flächen für gesundheitsaffinen Einzelhandel.