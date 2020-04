Flüsterasphalt in Gebersheim Auf leisen Sohlen durch den Ort

Leonberg - In der Gebersheimer Ortsmitte rollen bald die Bagger an. Vom 20. April an bis voraussichtlich Mitte Juni wird die Ortsdurchfahrt saniert. Gearbeitet wird auf einer Länge von rund 290 Metern, von der Kreuzung der Engelbergstraße mit der Höfinger Straße bis zur Ortsgrenze Richtung Rutesheim auf Höhe des Friedhofs. Was für die örtliche Nahversorgung besonders wichtig ist: Der „Gebers Landmarkt“ kann während der gesamten Bauzeit angefahren werden.