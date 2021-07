Weil der Stadt - Die Feuerwehr ist am Dienstagnachmittag nach einem Feueralarm zur Flüchtlingsunterkunft in der Luisenstraße in Merklingen (Weil der Stadt) ausgerückt. Glücklicherweise brauchten sie aber nicht einzugreifen. Wie die Polizei berichtet, war die Ursache war nur eine angebrannte Pizza.