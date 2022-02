Flüchtlingsarbeit in Ditzingen Integration durchs geöffnete Fenster

Die Sozialarbeiterinnen der Stadt Ditzingen hatten vergangene Woche ihren Bericht über die Situation der Geflüchteten in der Stadt vorgelegt. Demnach wurden seit dem Jahr 2016 insgesamt rund 700 Flüchtlinge in die Unterkünfte aufgenommen. Derzeit lebten dort rund 300 Personen. Dieses Jahr muss die Stadt nach eigenen Angaben insgesamt 53 Geflüchtete in der Anschlussunterbringung aufnehmen. Davon seien im Januar 16 Personen aufgenommen worden.