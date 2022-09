Flüchtlinge in Ditzingen Platzmangel wird zum drängenden Problem

Was berichtet der AK Asyl? Die 45 Ehrenamtlichen – davon zehn, die sporadisch einspringen – helfen in Alltagsfragen, unterstützen etwa in Gesundheitsfragen, machen Kulturvermittlung, Lernbegleitung und helfen bei der Jobsuche. Zugleich helfen sowohl Flüchtlinge aus den Reihen der Ukrainer als auch der Syrer beim Dolmetschen. „Die Belastung ist enorm groß“ , sagt Ingrid Hermens, zumal die Ehrenamtlichen bei der Identitätsklärung eingebunden sind. Nicht alle haben nach ihrer Flucht Identitätsdokumente bei sich. In vielen Herkunftsstaaten gibt es zudem kein enges behördliches Pass- und Meldewesen, wie hierzulande.

Was sagen Stadträte und Verwaltung? In der Diskussion mit dem AK Asyl ging es auch um die Frage, inwieweit die Ungleichbehandlung von Ukrainern und Flüchtlingen etwa aus dem arabischen oder afrikanischen Raum eine Rolle spiele. „Die Ungleichheit erleben wir. Sie ist politisch gewollt“, sagt Herbert Kühn.

Die einen lebten seit sieben Jahren hier und dürften das Land nicht verlassen. „Die Ukrainer fahren zurück und kommen wieder.“ Die einen lebten in einer städtischen Unterkunft, die anderen im Hotel. Man nehme keine Aggression wahr, so Kühn. „Aber es grummelt.“„Noch können wir in Ditzingen mit der Situation umgehen“, sagt auch der Oberbürgermeister Michael Makurath. Aber folgten Einschränkungen für die Gesellschaft im sozialen Leben – etwa durch Hallenschließungen – bedeute dies „ein demokratisches Risiko, das sich da aufbaut“.

Was wird geplant? Folgt der Gemeinderat nächste Woche der einmütigen Empfehlung des Sozialausschusses, wird er den Bau einer dauerhaften Unterkunft auf den Weg bringen. Diese soll später als bezahlbarer Wohnraum genutzt werden. Interimsweise werden Zimmer in Gasthöfen angemietet, zunächst in Schöckingen, dann in Hirschlanden.