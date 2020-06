In der Tat wohnen zahlreiche Fledermäuse im Hirsauer Tunnel bei Calw und im Forsttunnel bei Althengststett. Mindestens 1500 Tieren leben dort, insgesamt 17 verschiedene Fledermausarten hatten Forscher in dem Bereich festgestellt. Zum Vergleich: In ganz Baden-Württemberg leben nur 23 Fledermausarten. „Bei den Calwer Tunnels handelt sich um eines der bedeutendsten und artenreichsten Schwärm- und Winterquartiere in Baden-Württemberg“, bestätigt der Umweltminister in seinem Brief an Sabine Kurtz.