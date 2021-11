Flachter Spendenaktion Hilfe für die Oberahrtaler Sportfreunde

Weissach - Der Besuch aus dem Ahrtal war sichtlich überwältigt und dankbar zugleich. 8087,47 Euro sind bei einer Spendenaktion zugunsten der Oberahrtaler Sportfreunde zusammengekommen, die durch die Flutkatastrophe so ziemlich alles verloren haben. Den Rasenplatz gibt es nicht mehr,das Vereinsheim stand bis 2,50 Meter hoch unter Wasser. Bälle, Tore und Trainingsmaterial müssen komplett neu angeschafft werden. Dabei wollte der TSV Flacht unterstützen, unter anderem mit einem Benefizspiel gegen den SV Leonberg/Eltingen, das die Flachter mit 0:2 verloren. Eine vierköpfige Vorstandsdelegation der Sportfreunde aus dem Ahrtal war nun für einen Abend in Flacht zu Gast, um den Scheck in Empfang zu nehmen.