Flachter Fußballturnier Rutesheim kommt als Titelverteidiger

Fußball-Vorbereitung und Flacht? Da war doch mal etwas. Zwei Jahre mussten die Macher beim TSV die Füße wegen Corona still halten. Jetzt ist das prestigeträchtige Turnier, bei dem sich die besten Vereine aus dem Altkreis Leonberg messen, wieder am Start. Am kommenden Mittwoch und Donnerstag sowie am Montag, 25. Juli, findet das 6. Eugen-Essig-Gedächtnisturnier, das zuvor unter dem Namen Rudi-Essig-Gedächtnisturnier firmierte, statt. „Es ist schön, dass wir uns mal wieder präsentieren können“, sagt Bernd Feyler vom gastgebenden TSV Flacht.