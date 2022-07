Flachter Fußballturnier Rutesheim gewinnt Eugen Essig-Turnier

Wenn es am Endspielabend des Eugen Essig-Gedächtnisturniers in Flacht eine tragische Figur gegeben hat, dann war es Gabriel Fota. Die Zuverlässigkeit in Person beim TSV Heimerdingen, verschoss der Defensivmann im Finale gegen die SKV Rutesheim im abschließenden Elfmeterkrimi den ersten und einzigen Strafstoß – das allerdings aufreizend lässig per Chipversuch. Alexander Wellert ließ sich im Anschluss die Chance nicht entgehen und machte mit dem Treffer zum 6:5 den Sack zu. Damit verteidigte der inzwischen einzige Verbandsligist im Teilnehmerfeld seinen im letztmals vor Corona ausgetragenen Vorbereitungsturnier errungenen Titel. 2019 hatte es im Endspiel ein 4:0 gegen den TSV Flacht gegeben.