Den Machern des Eugen-Essig-Gedächtnisturniers in Flacht bleibt in diesem Jahr nichts erspart. Erst hat ein Gewitter am ersten Abend den Spielplan durcheinander gewirbelt, dann beendeten der TSV Merklingen und der SV Leonberg/Eltingen die Gruppenphase punkt- und torgleich. Somit ist am kommenden Montag ein Elfmeterschießen zwischen diesen beiden Teams nötig, bevor feststeht, wer um Platz drei und wer um Platz fünf spielt.