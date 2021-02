Weil der Stadt - Hans Dieter Scheerer, der FDP-Landtagskandidat des Wahlkreises Leonberg-Herrenberg-Weil der Stadt. hat einen Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim eingereicht. Er will die geltende Coronaverordnung überprüfen lassen. Diese greife in ihrer aktuellen Fassung zu sehr in die Bürgerrechte ein. Aufgrund der gesundheitlichen Bedeutung sollten insbesondere Sportstätten wie Fitnessstudios wieder öffnen dürfen, fordert der Anwalt aus Weil der Stadt.