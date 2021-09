Fitness während Corona 3G ist eine erneute Herausforderung

Leonberg/Gerlingen - In seinem eigenen Fitnessstudio sehen ihn die Kunden derzeit nicht mehr ganz so häufig wie noch vor der Coronapandemie. Seit dem März 2020 muss Lazo Tanakopoulos, der Inhaber des Plaza Sportsclub Leonberg, auf die sich stets ändernden Verordnungen seitens des Landes reagieren und dementsprechende neue Maßnahmen umsetzen. „Ich bin gerade mehr in meinem Büro, weil viel Schriftliches und Organisatorisches zu erledigen ist“, sagt er.