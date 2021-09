Fischerbesen in Leonberg Am Tiefenbachsee wird gefeiert

Leonberg - Wer erinnert sich nicht gerne an den Sommer vor zwei Jahren, als die Menschen noch unbeschwert in fröhlicher Runde und maskenbefreit Feste feiern konnten und Corona allenfalls als Biermarke bekannt war. In Leonberg gab es das Eltinger Straßenfest, das Sommerfest des Obst-, Garten- und Weinbauvereins Eltingen-Leonberg und zahlreiche andere Veranstaltungen, darunter das Fischerfest des Leonberger Sportfischervereins am Tiefenbachsee und das Eltinger Wengerterfest in den Weinbergen der Feinau.