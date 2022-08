Firma Binder zieht um Traditionsunternehmen verlässt Mönsheim

Kein Abbau von Arbeitsplätzen beim Umzug

Die Erschließung für das neue Gewerbegebiet beginnt jetzt erst. Parallel will das Unternehmen seine Bau-Pläne entwickeln und konkretisieren. Wann die Friedrich Binder GmbH & Co. KG ihren Stammsitz in Mönsheim verlässt, ist noch völlig offen. Wenn alles wie geplant klappt, könnte das etwa in fünf Jahren so weit sein, schätzt Kai-Friedrich Binder. Ein Abbau von Arbeitsplätzen werde mit den moderneren Produktionsabläufen nicht verbunden sein, so der Firmenchef.

Im Gegenteil: „Wir suchen händeringend Fachkräfte“, betont er. Im Gegensatz zu manchen Betrieben in Pforzheim habe seine Firma die Beschäftigung relativ stabil halten können. Insgesamt arbeiten für die Binder-Gruppe, zu der noch die egf Manufaktur in Pforzheim gehört, die Schmuckringe produziert, 420 Menschen.

Neues Quartier in der Mönsheimer Ortsmitte möglich

Wenn die Gebäude in der Mönsheimer Ortsmitte einmal frei sind, bietet sich die Chance, auf der knapp ein Hektar großen Fläche ein neues Quartier zu entwickeln. Das sei ein interessantes Projekt für die Gemeinde, meint Kai-Friedrich Binder. Ob die Firma das Gebiet selber entwickelt, an die Gemeinde verkauft oder einen Investor dafür findet, sei noch völlig offen. „Unser Anspruch ist jedoch, dass es für die Gemeinde ein echter Gewinn ist“, betont Kai-Friedrich Binder, wohl nicht zuletzt aus Verbundenheit mit seinem Heimatort.

112 Jahre Binder in Mönsheim

1910

gründet der Mönsheimer Kettenmacher Friedrich Binder mit zehn Mitarbeitern das Unternehmen Friedrich Binder Mönsheim, kurz FBM, in der Leonberger Straße. 1933 treten die Söhne Ernst und Theodor sein Erbe an. Theodor Binder fällt im Zweiten Weltkrieg. Ernst Binder übernimmt bis 1972 die Unternehmensleitung. Er stellt die Produktion so um, das bis heute der gesamte Herstellungsprozess vom Rohmaterial bis zum fertigen Schmuckstück im eigenen Haus abgewickelt wird.

Nachfolge

Auf Ernst folgen Fritz und Klaus Binder sowie deren Söhne Marcus und Frank-Wilhelm Binder in der Unternehmensleitung. 2012 stellt die Familie die Firmen- und Eigentümer-Struktur neu auf. Heute leitet Kai-Friedrich Binder, der Sohn von Fritz Binder, zusammen mit externen Geschäftsführern die Binder-Gruppe, zu der auch die egf Manufaktur in Pforzheim, die Ringe herstellt, gehört.