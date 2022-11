Fingerfertigkeit ist Trumpf In Hirschlanden grassiert das Tipp-Kick-Fieber

Beim Glemsgau-Pokalturnier werden zehn Runden nach dem so genannten Schweizer System gespielt, das dafür sorgt, dass stets Spieler möglichst gleicher Stärke aufeinander treffen. Die Paarungen wurden von einem Computerprogramm ausgelost, nach jeder Runde gibt es einen Zwischenstand. Am Ende spielen die besten Zwölf in zwei Sechser-Gruppen den Glemsgau-Pokalsieger aus. Den Titel holt sich Lokalmatador Harald Füßinger, der im Finale Vincent Höhn (Fürstenfeldbruck) mit 2:1 bezwingt. Bei den süddeutschen Meisterschaften am Sonntag, wo 65 Spieler antreten, scheitert Füßinger wie sein Teamkollege Florian Stähle im Halbfinale – im Finale stehen sich Jakob Weber vom PWR Wasseralfingen und Frank Hampel (Gallus Frankfurt) gegenüber. Der Frankfurter siegte 4:1.