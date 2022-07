Einbruch geringer als befürchtet

Tatsächlich waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer weniger stark weggebrochen als unter anderem wegen der Coronakrise kalkuliert. Wie der Kämmerer der Großen Kreisstadt den Stadträten am Montag im Ausschuss für Finanzen, Kultur und Soziales darlegte, nimmt die Stadt für 2021 Gewerbesteuern in Höhe von 37, 5 Millionen Euro ein. Das ist ein Plus von 10,5 Millionen Euro, hatte der Gemeinderat doch zunächst mit rund 27 Millionen kalkuliert.