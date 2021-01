Als Rene Kapus am 2. November sein Piercingstudio schließen musste, hoffte er noch auf den 75-prozentigen Umsatzausgleich, den die Bundesregierung in Aussicht gestellt hatte. Was der Unternehmer nicht bedacht hatte: Formal war sein Betrieb gar nicht geschlossen, denn das Geschäft mit Schmuck und Uhren lief ja weiter. Und da beide Geschäftsbereiche als ein einziges Unternehmen gemeldet sind, kann er die Ausfälle durch das geschlossene Piercing-Studio nicht geltend machen.