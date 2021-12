Finanzen in Weil der Stadt Haushalt bleibt weiterhin im Minus

Von dramatisch schlecht zu schlecht

In Sachen Timing lief es in der diesjährigen Haushaltsbesprechung also besser – und in Sachen Finanzen? Wo Bürgermeister Christian Walter im März noch von einem brennenden Haus gesprochen hatte, in dem man nicht wisse, wo man zuerst löschen solle, schlug er in der jüngsten Sitzung zumindest etwas hoffnungsvollere Töne an. Die Lage sei nicht mehr so unübersichtlich, habe sich zwischenzeitlich von „dramatisch schlecht“ zu „schlecht“ entwickelt.