Finanzen in Renningen Klaffendes Haushaltsloch wird deutlich kleiner

Millionenbeträge aus Corona-Soforthilfen

Den größten Geldsegen aber bringen die Corona-Soforthilfen, die einerseits die verloren gegangenen Gewerbesteuereinnahmen vollständig ausgleichen, andererseits steuerschwachen Kommunen gute Schlüsselzuweisungen zusichern sollen. Renningen profitiert davon gleich auf zweierlei Weise: Da die Gewerbesteuereinnahmen in den vergangenen Jahren recht üppig ausgefallen sind und entsprechend hoch angesetzt waren, kann die Stadt hier mit einem Ausgleich in Höhe von 2,36 Millionen Euro rechnen. Diese Unterstützung wird allerdings auf den Finanzausgleich angerechnet, erklärte Müller. Das könnte im Jahr 2022 auf die Stadt zurückfallen in Form zum Beispiel einer höheren Kreisumlage. An Schlüsselzuweisungen erhält die Stadt, die trotzdem als steuerschwache Kommune gilt, doch die ursprünglich zu erwartende Summe, also 760 000 Euro mehr als im Mai angesetzt. So positiv diese Entwicklung auch sei, „man darf nicht vergessen, dass das Geld, das da reingepumpt wird, auch nur geliehen ist und vom Steuerzahler irgendwann zurückgezahlt werden muss“, erinnerte Peter Müller. Er warnte außerdem davor, wenn auch mit einem Augenzwinkern, nun gleich zu überlegen, was man mit den „zusätzlichen“ drei Millionen Euro alles machen könnte. „Wir dürfen nicht vergessen, dass wir immer noch ein Haushaltsdefizit von einer Million Euro haben.“